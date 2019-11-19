RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3036303730383039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:01

  Flamingo написав:Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а


Кнопка "Погасить КРЕДИТ" - она? "задолженность" не могу найти. И еще вопрос - она работает как p2a и в веб-версии https://tas2u.tascombank.ua и в мобильном приложении? А то в Альфе вроде web-версия умеет онлайн на счет (2a), а мобильное - только на карту (2p)...
wildlynx
 
Повідомлень: 45
З нами з: 14.04.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:10

  Flamingo написав:
  novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?

Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а

ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру?
Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:19

  wildlynx написав:
  Flamingo написав:Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а


Кнопка "Погасить КРЕДИТ" - она? "задолженность" не могу найти. И еще вопрос - она работает как p2a и в веб-версии https://tas2u.tascombank.ua и в мобильном приложении? А то в Альфе вроде web-версия умеет онлайн на счет (2a), а мобильное - только на карту (2p)...

Да она. Писал "по смыслу" - точное название кнопок в т2ю наизусть не учу, извините.
Оба версии т2ю - и вэб, и мобайл - проводят операцию погашения "монопенисуально" - то есть одинаково ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:23

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?

Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а

ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру?
Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?

Открыть пудру на кого-то из близких женского рода - можете. Пошагово не подскажу, поскольку мои "девочки" все открывали свои "пудры" сами и на свои персональные лимиты, никак не связанные с моей б5.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:28

  Flamingo написав:Открыть пудру на кого-то из близких женского рода - можете. Пошагово не подскажу, поскольку мои "девочки" все открывали свои "пудры" сами и на свои персональные лимиты, никак не связанные с моей б5.

пудра это как допка к Б5, верно? как допка к кредитному лимиту
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:31

novichok
Не обязательно. Можно конечно как допку, но "девочки" могут открывать и просто пудру как основную карту, никак не связанную с картой в тарифе Б5
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:34

  novichok написав:Неожиданно налили лимит на Б5.

А когда ее открывали? На этой неделе открывали или подавали заявку на кредлим и одобрили? Или давно была с нулевым и вдруг просто так дали?
Slx
 
Повідомлень: 301
З нами з: 23.07.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:43

  Slx написав:
  novichok написав:Неожиданно налили лимит на Б5.

А когда ее открывали? На этой неделе открывали или подавали заявку на кредлим и одобрили? Или давно была с нулевым и вдруг просто так дали?

сегодня. хотел открыть B5 в гривне и долл для валютообмена, сказали без подачи на кредлимит гривневую B5 открыть нельзя. Попросил наобум 10 т. Подали, одобрили, хотя я и не надеялся. Киев. Крещатик 17.
Навязали, правда, какую-то страховку, если будет кредлиммит.
Теперь нужно идти закрывать ее.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:58

Re: ТАСКОМБАНК

А что это на сайте ТАСа на пол монитора, до сих пор реклама акции на депозиты до 30%, ко дню рождения банка? В условиях которой написано:
термін залучення коштів на депозит з 26.08.2019 р. до 31.10.2019 р. (включно).

Или продлили?
gun
 
Повідомлень: 279
З нами з: 23.09.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:03

novichok, Страховка всегда дает кредлим) Но потом, пожалуйста, расскажите не понизили ли вам кредлим после того, как от нее отказались. И как легко.
  klug написав:
  Slx написав:
  klug написав:Є реальний прецедент, коли Пудру як додаткову видали на чоловіче ім'я?

НІ. Сказали ж - хочеш собі додаткову Пудру - приходь із жінкою. На її ім'я тобі додаткова Пудра. Як це робиться - хз, але прецедент цього на форумі був.

Ну а я про що?
...через пару часов:
Ви троль чи знущаєтесь? Квесторе_поверніться стверджує, що чоловік може оформити як допку на себе. За вашим посиланням чітко написано, що форумчанину оформили допку на дружину.

Подивіться на себе або прочитайте історію. Я з самого початку писав про додаткову чоловіку на ім'я жінки. А те що інші стверджували інакше - удачі вам! Потім розкажете 8) Бо як писали, був один, але повидаляв свої повідомлення.
Slx
 
Повідомлень: 301
З нами з: 23.07.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3036303730383039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.