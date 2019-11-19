novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?
Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а
ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру? Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?
Взял паспорт жены и свой, пришел в отделение, сказал шо хочу бесплатную пудру как допку к своей пятерке (была такая чудесная акция)
Менеджер завела заявку, сказала что придет СМС. Я уже не помню точно кому пришла, но пришла где-то недели через 2. Потом жена пришла в отделение со своим паспортом, с ней провели обряд с конфети и розовыми пони и отдали карту.
Slx написав:Подивіться на себе або прочитайте історію. Я з самого початку писав про додаткову чоловіку на ім'я жінки. А те що інші стверджували інакше - удачі вам! Потім розкажете Бо як писали, був один, але повидаляв свої повідомлення.
Запитання і ставилося тому, хто стверджував, щоб з'ясувати чи він не помилився у своєму твердженні і щоб уточнити обставини при яких це стало можливим, якщо це дійсно правда. На біса ви полізли відповідати замість іншої людини, відповідаючи на інше питання і так усім тут відомими фактами, демонстративно вишукуючи нерелевантні повідомлення - питання відкрите. Схоже, що слідкувати за anis'ом у вам виходить на багато краще, ніж за темою розмови.
novichok написав:А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?
Отвыкайте. Это не Моня, это Тася. Кишмиш увидите в 9 часов вечера того дня когда операция проведется по счету (через 2-3 банковских дня после реальной траты). Но в отличии от той же мони не надо ждать пока накопится 100 грн. - всю сумму начисленного кишмиша (не менее 1 грн. и не более месячного лимита) можно вывести сразу после начисления (зачислится на счет утром следующего рабочего дня).