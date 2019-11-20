novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?
Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а
ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру? Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?
Взял паспорт жены и свой, пришел в отделение, сказал шо хочу бесплатную пудру как допку к своей пятерке (была такая чудесная акция)
Менеджер завела заявку, сказала что придет СМС. Я уже не помню точно кому пришла, но пришла где-то недели через 2. Потом жена пришла в отделение со своим паспортом, с ней провели обряд с конфети и розовыми пони и отдали карту.
Slx написав:Подивіться на себе або прочитайте історію. Я з самого початку писав про додаткову чоловіку на ім'я жінки. А те що інші стверджували інакше - удачі вам! Потім розкажете Бо як писали, був один, але повидаляв свої повідомлення.
Запитання і ставилося тому, хто стверджував, щоб з'ясувати чи він не помилився у своєму твердженні і щоб уточнити обставини при яких це стало можливим, якщо це дійсно правда. На біса ви полізли відповідати замість іншої людини, відповідаючи на інше питання і так усім тут відомими фактами, демонстративно вишукуючи нерелевантні повідомлення - питання відкрите. Схоже, що слідкувати за anis'ом у вам виходить на багато краще, ніж за темою розмови.
novichok написав:А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?
Отвыкайте. Это не Моня, это Тася. Кишмиш увидите в 9 часов вечера того дня когда операция проведется по счету (через 2-3 банковских дня после реальной траты). Но в отличии от той же мони не надо ждать пока накопится 100 грн. - всю сумму начисленного кишмиша (не менее 1 грн. и не более месячного лимита) можно вывести сразу после начисления (зачислится на счет утром следующего рабочего дня).
klug написав:Запитання і ставилося тому, хто стверджував, щоб з'ясувати чи він не помилився у своєму твердженні і щоб уточнити обставини при яких це стало можливим, якщо це дійсно правда. На біса ви полізли відповідати замість іншої людини...
Вас забув спитати, мабуть, як і ви - перед тим, як полізти у діалог candidat із Квесторе_поверніться... бо це ж приватні діалоги виявляється, а не форум, так? P.S. НІ.
klug написав:...відповідаючи на інше питання і так усім тут відомими фактами, демонстративно вишукуючи нерелевантні повідомлення - питання відкрите.
То якщо мої повідомлення були такі нерелевантні і з і так усім відомими фактами - чого ж у вас стільки часу зайняло це зрозуміти після того як навідповідали? Чи може це ви просто злість збиваєте, що прямі і чіткі відповіді неправильно сприймаєте?
klug написав:Схоже, що слідкувати за anis'ом у вам виходить на багато краще, ніж за темою розмови.
Я б на вашому місці за це не хвилювався - він в мене давно вже на форумі "невідслідковується"... як і ви з цього часу.
lel написав:В 17-00 пополнил Киевстар через Т2У. Ни денег на счете телефона, ни строки в выписке. Горячка создала заявку. Глючит....
В последнее время у них частенько глючит. Но до часу не более того. А у вас уже на рекорд тянет (
Позвонили. Сказали, что платеж не прошел и что вернут деньги в банк отправитель. Естественно, денег пока нет. Платеж висит в блокировке. Банк отправитель заявил, что если трансакция не будет подтверждена, деньги зачислят в течении 10дней, до 28.11.19. Вот и пользуйся сервисами ТАза. .
Вернули, достаточно оперативно. Лягушатники, хотя и говорили, что будут зачислять до 10 раб. дней зачислили на следующий, после проводки по счету. Ну и ТАЗик не обманул, таки вернул. Респект обоим банкам. 19.11.2019 21.11.2019 Повернення коштів за товар\послугу\30000403\UA\KYIV\04136, U\TAS2U