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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3037303830393040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:24

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?

Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а

ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру?
Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?

Взял паспорт жены и свой, пришел в отделение, сказал шо хочу бесплатную пудру как допку к своей пятерке (была такая чудесная акция)

Менеджер завела заявку, сказала что придет СМС. Я уже не помню точно кому пришла, но пришла где-то недели через 2.
Потом жена пришла в отделение со своим паспортом, с ней провели обряд с конфети и розовыми пони и отдали карту.

Усё.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:55

  Slx написав:Подивіться на себе або прочитайте історію. Я з самого початку писав про додаткову чоловіку на ім'я жінки. А те що інші стверджували інакше - удачі вам! Потім розкажете 8) Бо як писали, був один, але повидаляв свої повідомлення.

Запитання і ставилося тому, хто стверджував, щоб з'ясувати чи він не помилився у своєму твердженні і щоб уточнити обставини при яких це стало можливим, якщо це дійсно правда. На біса ви полізли відповідати замість іншої людини, відповідаючи на інше питання і так усім тут відомими фактами, демонстративно вишукуючи нерелевантні повідомлення - питання відкрите. Схоже, що слідкувати за anis'ом у вам виходить на багато краще, ніж за темою розмови.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:56

А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:05

  novichok написав:А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?

Отвыкайте. Это не Моня, это Тася. Кишмиш увидите в 9 часов вечера того дня когда операция проведется по счету (через 2-3 банковских дня после реальной траты). Но в отличии от той же мони не надо ждать пока накопится 100 грн. - всю сумму начисленного кишмиша (не менее 1 грн. и не более месячного лимита) можно вывести сразу после начисления (зачислится на счет утром следующего рабочего дня).
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:06

  novichok написав:А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?

В смс по кожному платежу буде розмір кешбеку.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:08

  Кочевник написав:
  novichok написав:А как быстро можно увидеть начисленный кеш бек? Как в Моне?

В смс по кожному платежу буде розмір кешбеку.

а смс по Б5 и пудре бесплатные?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:29

  novichok написав:а смс по Б5 и пудре бесплатные?

да
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:26

Заспокійливе нннада?

  klug написав:Запитання і ставилося тому, хто стверджував, щоб з'ясувати чи він не помилився у своєму твердженні і щоб уточнити обставини при яких це стало можливим, якщо це дійсно правда. На біса ви полізли відповідати замість іншої людини...

Вас забув спитати, мабуть, як і ви - перед тим, як полізти у діалог candidat із
Квесторе_поверніться... бо це ж приватні діалоги виявляється, а не форум, так?
P.S. НІ.
  klug написав:...відповідаючи на інше питання і так усім тут відомими фактами, демонстративно вишукуючи нерелевантні повідомлення - питання відкрите.

То якщо мої повідомлення були такі нерелевантні і з і так усім відомими фактами - чого ж у вас стільки часу зайняло це зрозуміти після того як навідповідали? Чи може це ви просто злість збиваєте, що прямі і чіткі відповіді неправильно сприймаєте?
  klug написав:Схоже, що слідкувати за anis'ом у вам виходить на багато краще, ніж за темою розмови.

Я б на вашому місці за це не хвилювався :roll: - він в мене давно вже на форумі "невідслідковується"... як і ви з цього часу. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:34

  lel написав:
  Кассандра написав:
  lel написав:В 17-00 пополнил Киевстар через Т2У. Ни денег на счете телефона, ни строки в выписке. Горячка создала заявку. Глючит....

В последнее время у них частенько глючит. Но до часу не более того. А у вас уже на рекорд тянет (

Позвонили. Сказали, что платеж не прошел и что вернут деньги в банк отправитель. Естественно, денег пока нет. Платеж висит в блокировке. Банк отправитель заявил, что если трансакция не будет подтверждена, деньги зачислят в течении 10дней, до 28.11.19.
Вот и пользуйся сервисами ТАза. :mrgreen: .

Вернули, достаточно оперативно. Лягушатники, хотя и говорили, что будут зачислять до 10 раб. дней зачислили на следующий, после проводки по счету. Ну и ТАЗик не обманул, таки вернул. Респект обоим банкам.
19.11.2019 21.11.2019 Повернення коштів за товар\послугу\30000403\UA\KYIV\04136, U\TAS2U
lel
 
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