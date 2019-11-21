|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:48
все операции по Б5 попадают в грейс?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1972
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:01
Slx написав:novichok,
Страховка всегда дает кредлим) Но потом, пожалуйста, расскажите не понизили ли вам кредлим после того, как от нее отказались. И как легко.
могут порезать лимит, да?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1972
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28
novichok
вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 962
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|