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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3038303930403041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:48

все операции по Б5 попадают в грейс?
novichok
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Повідомлень: 1972
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:01

  Slx написав:novichok, Страховка всегда дает кредлим) Но потом, пожалуйста, расскажите не понизили ли вам кредлим после того, как от нее отказались. И как легко.

могут порезать лимит, да?
novichok
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Повідомлень: 1972
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28

novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы :wink:
Кассандра
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Повідомлень: 962
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
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  #<1 ... 3038303930403041
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