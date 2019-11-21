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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:01
Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28
novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы
Додано: Чет 21 лис, 2019 22:31
Додано: Чет 21 лис, 2019 23:03
Додано: Чет 21 лис, 2019 23:18
Нет, лучше постарайтесь отказаться. Не бойтесь - скоринг ведь уже пройден
А наличие страховки нивелирует практически все преимущества карты (
Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:20
Пока разбирался с Пудрой, родился еще один вопрос. Исходные те же: есть основная карта Б5, к ней надо открыть Пудру как дополнительную. Понял из обсуждения, что, если и были случаи открытия Пудры мужчине, это были, скорее, случайные исключения. Т.е. придется открывать на женщину. Есть на кого открыть, но у нее уже есть в ТАС карта Weekend с кредитным лимитом, поэтому открывать Пудру как основную нет смысла, т.к. можно иметь только одну карту с кредитным лимитом, а лишиться кредитного лимита по Weekend не устраивает. Значит, надо открывать Пудру как дополнительную. Но возникает вопрос: если Пудра будет открыта даже как дополнительная к Б5 другого клиента, это никак не повлияет на кредитный лимит карты Weekend? Если у клиентки есть Weekend с кредитным лимитом и Пудра как дополнительная к Б5 другого клиента, и по этой Б5 тоже установлен кредитный лимит, не считается ли это, что у клиентки сразу две карты с кредитным лимитом? Не лишат ли за это кредитного лимита по Weekend?
С этим вопросом уже обращался в чат поддержки на сайте банка. У них нет на него ответа. Единственное, что ответили, мол, это решает кредитный комитет. Пишу, можете ли узнать у кредитного комитета, что они думают по поводу этой ситуации, отвечают, что не могут.
Круто! Офигенный банк! Ходите клиенты по минному полю!
Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:33
Пришел сам, взял карту и ушел.
3 мин.
Правда, получатель пудры - клиент банка ранее.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:41
candidat,
В Тасе можно иметь не одну КК с КЛ. И даже не две (через рефинанс можно открыть несколько Б5)
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