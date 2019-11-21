Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:20

Пока разбирался с Пудрой, родился еще один вопрос. Исходные те же: есть основная карта Б5, к ней надо открыть Пудру как дополнительную. Понял из обсуждения, что, если и были случаи открытия Пудры мужчине, это были, скорее, случайные исключения. Т.е. придется открывать на женщину. Есть на кого открыть, но у нее уже есть в ТАС карта Weekend с кредитным лимитом, поэтому открывать Пудру как основную нет смысла, т.к. можно иметь только одну карту с кредитным лимитом, а лишиться кредитного лимита по Weekend не устраивает. Значит, надо открывать Пудру как дополнительную. Но возникает вопрос: если Пудра будет открыта даже как дополнительная к Б5 другого клиента, это никак не повлияет на кредитный лимит карты Weekend? Если у клиентки есть Weekend с кредитным лимитом и Пудра как дополнительная к Б5 другого клиента, и по этой Б5 тоже установлен кредитный лимит, не считается ли это, что у клиентки сразу две карты с кредитным лимитом? Не лишат ли за это кредитного лимита по Weekend?

С этим вопросом уже обращался в чат поддержки на сайте банка. У них нет на него ответа. Единственное, что ответили, мол, это решает кредитный комитет. Пишу, можете ли узнать у кредитного комитета, что они думают по поводу этой ситуации, отвечают, что не могут.

Круто! Офигенный банк! Ходите клиенты по минному полю!