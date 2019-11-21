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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3038303930403041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:48

все операции по Б5 попадают в грейс?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:01

  Slx написав:novichok, Страховка всегда дает кредлим) Но потом, пожалуйста, расскажите не понизили ли вам кредлим после того, как от нее отказались. И как легко.

могут порезать лимит, да?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:28

novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:31

  Кассандра написав:novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы :wink:

Хорошо, а если, как вариант, гаситься в последний рабочий день месяца, в котором были траты, то будут начислять страховку?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:03

  novichok написав:
  Кассандра написав:novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы :wink:

Хорошо, а если, как вариант, гаситься в последний рабочий день месяца, в котором были траты, то будут начислять страховку?

Лучше б вы избаваились от страховки. Это зашморг.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:18

  novichok написав:
  Кассандра написав:novichok вряд ли. Но по ушам точно будут ездить - так что будьте готовы :wink:

Хорошо, а если, как вариант, гаситься в последний рабочий день месяца, в котором были траты, то будут начислять страховку?

Нет, лучше постарайтесь отказаться. Не бойтесь - скоринг ведь уже пройден :wink:
А наличие страховки нивелирует практически все преимущества карты (
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:20

Пока разбирался с Пудрой, родился еще один вопрос. Исходные те же: есть основная карта Б5, к ней надо открыть Пудру как дополнительную. Понял из обсуждения, что, если и были случаи открытия Пудры мужчине, это были, скорее, случайные исключения. Т.е. придется открывать на женщину. Есть на кого открыть, но у нее уже есть в ТАС карта Weekend с кредитным лимитом, поэтому открывать Пудру как основную нет смысла, т.к. можно иметь только одну карту с кредитным лимитом, а лишиться кредитного лимита по Weekend не устраивает. Значит, надо открывать Пудру как дополнительную. Но возникает вопрос: если Пудра будет открыта даже как дополнительная к Б5 другого клиента, это никак не повлияет на кредитный лимит карты Weekend? Если у клиентки есть Weekend с кредитным лимитом и Пудра как дополнительная к Б5 другого клиента, и по этой Б5 тоже установлен кредитный лимит, не считается ли это, что у клиентки сразу две карты с кредитным лимитом? Не лишат ли за это кредитного лимита по Weekend?
С этим вопросом уже обращался в чат поддержки на сайте банка. У них нет на него ответа. Единственное, что ответили, мол, это решает кредитный комитет. Пишу, можете ли узнать у кредитного комитета, что они думают по поводу этой ситуации, отвечают, что не могут.
Круто! Офигенный банк! Ходите клиенты по минному полю!
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:33

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Уточню. ПИМПА это Р2Р в приложении ТАСЮ?

Это кнопка "Погасить задолженность" в тас2ю. Проводится тасей не как р2р, а как р2а

ок. Если есть лимит на Б5 можно открыть Пудру?
Можете описать пошагово, что нужно сделать для открытия Пудры? Брать жену/дочку и идти в отделение?

Пришел сам, взял карту и ушел.
3 мин.
Правда, получатель пудры - клиент банка ранее.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 05:41

candidat,
В Тасе можно иметь не одну КК с КЛ. И даже не две (через рефинанс можно открыть несколько Б5)
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 3038303930403041
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