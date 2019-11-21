|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:12
candidat
Ніхто її уже існуючого ліміту не позбавить і, як уже зауважили, зараз можна мати декілька кредиток. Варто спробувати спочатку оформити Пудру як основну, кажуть, що так охочіше наливають ліміт, якщо ж дадуть мало, то тоді уже і додаткову до вашої В5 можна зробити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28
Господа, а есть какие-то подводные камни по онлайн-обмену валюты в ТАСе?
Исходные данные:
- WC с кредитным лимитом, использовано около 80% КЛ;
- есть свои деньги на счету;
- хочу купить 5 ЕВРО в счет собственных средств и зачислить их на EUR-счет WC;
- попытка выполнить операцию как в WEB, так и в MOBILE.
После ввода OTP-кода выдается ошибка: "Извините, произошла ошибка, попробуйте позже."
Нарушен ритуал? Есть какие-то сакральные знания? Подскажите плиз...
-
AmberIT
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:37
AmberIT написав:
Нарушен ритуал?
Просто глючит. Ща курс изменят и все получится
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29645
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2366 раз.
- Подякували: 3426 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:42
AmberIT написав:
- есть свои деньги на счету;
Як вони туди потрапили і чи встигли уже провестись по рахунку? Якщо ви їх щойно завели через р2р, то може бути проблема у цьому. Якщо ж вони зайшли з Ощадного, або уже давно там лежать, тоді варіант clientage
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3769
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|