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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3039304030413042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:12

candidat
Ніхто її уже існуючого ліміту не позбавить і, як уже зауважили, зараз можна мати декілька кредиток. Варто спробувати спочатку оформити Пудру як основну, кажуть, що так охочіше наливають ліміт, якщо ж дадуть мало, то тоді уже і додаткову до вашої В5 можна зробити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:28

Обмен валют WC

Господа, а есть какие-то подводные камни по онлайн-обмену валюты в ТАСе?

Исходные данные:
- WC с кредитным лимитом, использовано около 80% КЛ;
- есть свои деньги на счету;
- хочу купить 5 ЕВРО в счет собственных средств и зачислить их на EUR-счет WC;
- попытка выполнить операцию как в WEB, так и в MOBILE.

После ввода OTP-кода выдается ошибка: "Извините, произошла ошибка, попробуйте позже."

Нарушен ритуал? Есть какие-то сакральные знания? Подскажите плиз...
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:37

Re: ТАСКОМБАНК

  AmberIT написав:Нарушен ритуал?

Просто глючит. Ща курс изменят и все получится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:42

Re: ТАСКОМБАНК

  AmberIT написав:- есть свои деньги на счету;

Як вони туди потрапили і чи встигли уже провестись по рахунку? Якщо ви їх щойно завели через р2р, то може бути проблема у цьому. Якщо ж вони зайшли з Ощадного, або уже давно там лежать, тоді варіант clientage
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 10:28

Перевыпустили депозитную карту, дали вместо нее "Большую пятирку". На нее упал депозит. Варианты снятия без комиссии: касса, банкомат ТАСа, оплата товаров?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 10:36

  ishvara написав:Перевыпустили депозитную карту, дали вместо нее "Большую пятирку". На нее упал депозит. Варианты снятия без комиссии: касса, банкомат ТАСа, оплата товаров?

банкомат тазика - без комиса
касса тазика - 15 грн
оплата товаров - без комиса + кешбек :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 10:38

Re: ТАСКОМБАНК

  ishvara написав:Варианты снятия без комиссии

Родные АТМ или загнать на сбер и снять в кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:02

deneg net А по поводу кешбэка где можно почитать? Пользуюсь в основном Моно,не в курсе.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:18

  ishvara написав:deneg net А по поводу кешбэка где можно почитать? Пользуюсь в основном Моно,не в курсе.

https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3039304030413042
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