candidat Ніхто її уже існуючого ліміту не позбавить і, як уже зауважили, зараз можна мати декілька кредиток. Варто спробувати спочатку оформити Пудру як основну, кажуть, що так охочіше наливають ліміт, якщо ж дадуть мало, то тоді уже і додаткову до вашої В5 можна зробити.
Господа, а есть какие-то подводные камни по онлайн-обмену валюты в ТАСе?
Исходные данные: - WC с кредитным лимитом, использовано около 80% КЛ; - есть свои деньги на счету; - хочу купить 5 ЕВРО в счет собственных средств и зачислить их на EUR-счет WC; - попытка выполнить операцию как в WEB, так и в MOBILE.
После ввода OTP-кода выдается ошибка: "Извините, произошла ошибка, попробуйте позже."
Нарушен ритуал? Есть какие-то сакральные знания? Подскажите плиз...
Як вони туди потрапили і чи встигли уже провестись по рахунку? Якщо ви їх щойно завели через р2р, то може бути проблема у цьому. Якщо ж вони зайшли з Ощадного, або уже давно там лежать, тоді варіант clientage