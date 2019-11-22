ishvara
Разумеется! Моно мало кто пользуется из местных форумчан с целью покупок. У меня за этот год по Моно было всего лишь две торговых операции. Одна в январе, другая в октябре.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:51
ishvara
Разумеется! Моно мало кто пользуется из местных форумчан с целью покупок. У меня за этот год по Моно было всего лишь две торговых операции. Одна в январе, другая в октябре.
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:53
Vorlon А с погашением кредитов как обстоит у них дело? Вроде с карты на карту без комиссии не проходит уже?
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:09
Схема Плативка грн-валютнаяБ5-Ощадный валюта-Касса работает без подводных камней?
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11
Пудра даёт 3% кеш бека на таблетки, 5% на сапоги и куртки, а 1% на все остальное, как Б5, даёт?
Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11
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