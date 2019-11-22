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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3040304130423043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:51

ishvara
Разумеется! Моно мало кто пользуется из местных форумчан с целью покупок. У меня за этот год по Моно было всего лишь две торговых операции. Одна в январе, другая в октябре.
Vorlon
 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 746 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:53

Vorlon А с погашением кредитов как обстоит у них дело? Вроде с карты на карту без комиссии не проходит уже?
ishvara
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 09.12.12
Подякував: 236 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:58

ishvara
Гашение именно кредита по карте без комиссии.
Vorlon
 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 746 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:09

Схема Плативка грн-валютнаяБ5-Ощадный валюта-Касса работает без подводных камней?
novichok
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Повідомлень: 1973
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11

Пудра даёт 3% кеш бека на таблетки, 5% на сапоги и куртки, а 1% на все остальное, как Б5, даёт?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11

  novichok написав:Пудра даёт 3% кеш бека на таблетки, 5% на сапоги и куртки, а 1% на все остальное, как Б5, даёт?

Нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7456
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 746 раз.
 
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  #<1 ... 3040304130423043
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