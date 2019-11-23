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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2019 13:51
ishvara
Разумеется! Моно мало кто пользуется из местных форумчан с целью покупок. У меня за этот год по Моно было всего лишь две торговых операции. Одна в январе, другая в октябре.
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Vorlon
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:53
Vorlon А с погашением кредитов как обстоит у них дело? Вроде с карты на карту без комиссии не проходит уже?
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ishvara
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Додано: Суб 23 лис, 2019 13:58
ishvara
Гашение именно кредита по карте без комиссии.
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Vorlon
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:09
Схема Плативка грн-валютнаяБ5-Ощадный валюта-Касса работает без подводных камней?
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novichok
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11
Пудра даёт 3% кеш бека на таблетки, 5% на сапоги и куртки, а 1% на все остальное, как Б5, даёт?
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novichok
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Додано: Суб 23 лис, 2019 14:11
novichok написав:
Пудра даёт 3% кеш бека на таблетки, 5% на сапоги и куртки, а 1% на все остальное, как Б5, даёт?
Нет.
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Vorlon
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Додано: Суб 23 лис, 2019 16:50
По Б5 и Пудре...
Кредитный лимит выбран. Можно пополнять пимпой и сразу тратить или дать отлежаться?
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novichok
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:11
novichok написав:
Схема Плативка грн-валютнаяБ5-Ощадный валюта-Касса работает без подводных камней?
схема глючить на першому етапі - захід на Платівку 0,5% (потрібна В5 грн.), все решта - бінго
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stas_rst
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:12
novichok написав:
По Б5 и Пудре...
Кредитный лимит выбран. Можно пополнять пимпой и сразу тратить или дать отлежаться?
якщо побачили в т2ю зміну балансу на тих картках, що поповнили - можна тратити
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stas_rst
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Додано: Нед 24 лис, 2019 08:48
stas_rst написав: novichok написав:
Схема Плативка грн-валютнаяБ5-Ощадный валюта-Касса работает без подводных камней?
схема глючить на першому етапі - захід на Платівку 0,5% (потрібна В5 грн.), все решта - бінго
Первым этапом должно быть "Снятие с грн. Ощада на Плативку".
Дальше по схеме.
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tmp01
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