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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3041304230433044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.


Куму дали? :)
V2
4
 
Повідомлень: 6339
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 994 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:45

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.


Куму дали? :)

А Ви звідки здогадались? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30322
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1519 раз.
 
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