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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3041304230433044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.


Куму дали? :)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:45

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.


Куму дали? :)

А Ви звідки здогадались? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:25

  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.

кстати, Пудра мгновенка или именная?
Если есть кредитный лимит на Б5, могут оформить как дополнительную карту сразу?
mooshka
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29

mooshka
Могут, мгновенку, сразу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:34

  mooshka написав:
  Квесторе_поверніться написав:Та видають пудру і не жінкам...знаю прецендент.

кстати, Пудра мгновенка или именная?
Если есть кредитный лимит на Б5, могут оформить как дополнительную карту сразу?

Дали додаткову до валютної В5 - іменну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30334
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:36

Возврат платежа с Алиэкспресс.

30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте.
Вопросы:
1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем?
2. Где взять полную выписку?
3. Кто сможет посмотреть этот ARN?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:58

  tmp01 написав:захід на Платівку 0,5%

А если внести на Плативку наличку, чтобы с Плативки пополнить свой депозит (не Ощадный) то тоже 0,5%?
Или можно депозит напрямую пополнить в кассе по "взносному"?
Обычно я ТАСовские депозиты пополняю СЕПом, но из "Мисто" можно только наличкой выйти :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:13

  lubopytnaya написав:
  tmp01 написав:захід на Платівку 0,5%

А если внести на Плативку наличку, чтобы с Плативки пополнить свой депозит (не Ощадный) то тоже 0,5%?
Или можно депозит напрямую пополнить в кассе по "взносному"?
Обычно я ТАСовские депозиты пополняю СЕПом, но из "Мисто" можно только наличкой выйти :D

https://tascombank.ua/files/Dod_1_Platyvka_30052019.pdf
Пункт 2.1 и ниже
как вариант.... Пополните ощадный по СЭПу, потом Ощадный-Плативка-Депозит.
novichok
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