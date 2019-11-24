Куму дали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:45
А Ви звідки здогадались?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:25
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:34
Дали додаткову до валютної В5 - іменну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:36
Возврат платежа с Алиэкспресс.
30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте.
Вопросы:
1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем?
2. Где взять полную выписку?
3. Кто сможет посмотреть этот ARN?
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:58
А если внести на Плативку наличку, чтобы с Плативки пополнить свой депозит (не Ощадный) то тоже 0,5%?
Или можно депозит напрямую пополнить в кассе по "взносному"?
Обычно я ТАСовские депозиты пополняю СЕПом, но из "Мисто" можно только наличкой выйти
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:13
Пункт 2.1 и ниже
как вариант.... Пополните ощадный по СЭПу, потом Ощадный-Плативка-Депозит.
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