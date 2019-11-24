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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:03
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, если завтра 25го, через ТАС2U, с ощадного загасить Б5, вовремя зайдет?
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:20
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:24
Можна у касі одразу внести на Ощадний.
Якщо перекинете у опер час (раніше писали до 16:00), то буде усе ОК, якщо будете тягнути до 23:59, то результат малопередбачуваний з великим шансом стати негативним.
P.S. Вище описаний варіант справедливий, коли ТАС2Ю працює нормально. І не враховує випадок, коли студенти завтра раптом вирішать покласти смузі-систему на лопатки або прибиральниця вирішить протерти пил у "дивній шафі з лампочками".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:43
Flamingo
Прекрасно!
Значит и Пудру жены завтра загашу из дому через Ощадный->Плативка->Пудра
Эта банка мне все больше начинает нравится!
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:59
Платівка тут зайва - одразу з Ощадного на Пудру.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 25 лис, 2019 00:06
ukrprom2014
если гасится 25 числом нужно иметь все варианты ввиду:
касса примерно до 16:30 (карту даже не брать с собой)
с ощадного или другой своей карты до 17:59 (для гуссаров до 21+)
терминалы до 17:59 (для гуссаров до 21+)
если ИБ и терминалы, а иногда и касса "глючат" то СЭП с другого банка (но имейте ввиду СЭП должны в другом банке отправить текущим днём - т.е. примерно времени до 16:30)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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