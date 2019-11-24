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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3042304330443045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:03

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, если завтра 25го, через ТАС2U, с ощадного загасить Б5, вовремя зайдет?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 362
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:20

  ukrprom2014 написав:Подскажите, если завтра 25го, через ТАС2U, с ощадного загасить Б5, вовремя зайдет?

Конечно. Только не тяните до вечера. Утречком закинете и минут через 10-15 все будет ОК.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:24

  lubopytnaya написав:А если внести на Плативку наличку, чтобы с Плативки пополнить свой депозит (не Ощадный) то тоже 0,5%?
Или можно депозит напрямую пополнить в кассе по "взносному"?

Можна у касі одразу внести на Ощадний.

  ukrprom2014 написав:Подскажите, если завтра 25го, через ТАС2U, с ощадного загасить Б5, вовремя зайдет?

Якщо перекинете у опер час (раніше писали до 16:00), то буде усе ОК, якщо будете тягнути до 23:59, то результат малопередбачуваний з великим шансом стати негативним.

P.S. Вище описаний варіант справедливий, коли ТАС2Ю працює нормально. І не враховує випадок, коли студенти завтра раптом вирішать покласти смузі-систему на лопатки або прибиральниця вирішить протерти пил у "дивній шафі з лампочками".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:43

Flamingo
Прекрасно!
Значит и Пудру жены завтра загашу из дому через Ощадный->Плативка->Пудра
Эта банка мне все больше начинает нравится!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:59

  ukrprom2014 написав:Значит и Пудру жены завтра загашу из дому через Ощадный->Плативка->Пудра

Платівка тут зайва - одразу з Ощадного на Пудру.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 00:06

ukrprom2014
если гасится 25 числом нужно иметь все варианты ввиду:
касса примерно до 16:30 (карту даже не брать с собой)
с ощадного или другой своей карты до 17:59 (для гуссаров до 21+)
терминалы до 17:59 (для гуссаров до 21+)
если ИБ и терминалы, а иногда и касса "глючат" то СЭП с другого банка (но имейте ввиду СЭП должны в другом банке отправить текущим днём - т.е. примерно времени до 16:30)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 01:10

klug
С моего ощада можно выбрать только мои карты.
А уже с плативки можно вручную ввести пудру жены.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 01:25

  ukrprom2014 написав:С моего ощада можно выбрать только мои карты.
А уже с плативки можно вручную ввести пудру жены.

всё можно - но таким макаром жена станет жёстким спонсором банка...
оно Вам надо - потом всё это слушать?
Или СЭП по 5 грн за каждые 9999 по реквизитам на 2620(или на ИБАН жены), или если любите пешие ночные проулки то пришло самое время прогулятся к терминалам/банкоматам )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 3287
З нами з: 21.04.11
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