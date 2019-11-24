|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:04
uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:08
ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3341
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:16
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально.
По моей Б5 все ок,
речь про женину пудру ...
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|