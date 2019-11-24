Славик написав:30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте. Вопросы: 1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем? 2. Где взять полную выписку? 3. Кто сможет посмотреть этот ARN?
Был такой же возврат. Ходил в отделение, смотрел выписку за весь период,~нашли. Возврат был практически сразу, 3~4 дня, после того как Али отправил. Валютный возврат в тас2ю не отображается. Что такое ARN никто не знал,при мне звонили на горячку,там разводят руками.
Горячка говорит, что возврат есть сразу после списания. А али отправлял возврат на полтора месяца позже. Другой возврат как и у Вас зачислен через 3 дня после отправки его Али. У меня отображен в тастую. Выписка в отделении бесплатно?