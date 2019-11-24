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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:04
uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
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ukrprom2014
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:08
ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально.
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Flamingo
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:16
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально.
По моей Б5 все ок,
речь про женину пудру ...
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ukrprom2014
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:04
Flamingo написав: ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально.
да ладно
по сравнению с приватом- спринтеры
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:39
Славик написав:
30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте.
Вопросы:
1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем?
2. Где взять полную выписку?
3. Кто сможет посмотреть этот ARN?
Был такой же возврат.
Ходил в отделение, смотрел выписку за весь период,~нашли. Возврат был практически сразу, 3~4 дня, после того как Али отправил. Валютный возврат в тас2ю не отображается.
Что такое ARN никто не знал,при мне звонили на горячку,там разводят руками.
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