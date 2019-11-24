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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3043304430453046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:04

uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
ukrprom2014
 
Повідомлень: 364
З нами з: 09.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:08

  ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...

Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально. ;)
Flamingo
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Повідомлень: 3342
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 687 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:16

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...

Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально. ;)

По моей Б5 все ок,
речь про женину пудру ...
ukrprom2014
 
Повідомлень: 364
З нами з: 09.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:04

  Flamingo написав:
  ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...

Подождите минут 15 и все будет ок. Сервисы таси немного "придумкуватi" и синхронизуются не моментально. ;)

да ладно
по сравнению с приватом- спринтеры :)
v57
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 14.03.10
Подякував: 85 раз.
Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:15

  v57 написав:по сравнению с приватом- спринтеры :)

Сравнивать привык с лидерами, а не лузерами :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлень: 3342
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 687 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:39

  Славик написав:30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте.
Вопросы:
1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем?
2. Где взять полную выписку?
3. Кто сможет посмотреть этот ARN?

Был такой же возврат.
Ходил в отделение, смотрел выписку за весь период,~нашли. Возврат был практически сразу, 3~4 дня, после того как Али отправил. Валютный возврат в тас2ю не отображается.
Что такое ARN никто не знал,при мне звонили на горячку,там разводят руками.
mihasik
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Повідомлень: 860
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:13

Re: ТАСКОМБАНК

  mihasik написав:Возврат был практически сразу,

Горячка говорит, что возврат есть сразу после списания. А али отправлял возврат на полтора месяца позже.
Другой возврат как и у Вас зачислен через 3 дня после отправки его Али. У меня отображен в тастую.
Зображення


Выписка в отделении бесплатно?
Славик
 
Повідомлень: 200
З нами з: 04.07.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 3043304430453046
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