Славик написав:

30 августа сделал покупку на алиэкспресс. Оплатил с Вики. Туда-сюда, в конце сентября выиграл спор и полный возврат денег. Ну и забыл про него. На днях просматривал "выписку" и заметил, что не вижу этого возврата. Китайцы божатся, что вернули деньги 2 октября и в доказательство дают номер ARN. Горячка про этот номер не в курсе и посмотреть его не могут. Говорит, что есть зачисление на эту же сумму в день покупки. В "выписке" этого нет. Пересчитать ручками не могу. Не показывает старые транзакции по карте.Вопросы:1. Может ли возврат отправленный 10/02 быть зачисленным августом месяцем?2. Где взять полную выписку?3. Кто сможет посмотреть этот ARN?