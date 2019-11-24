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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:00
Обмен валют у всех не работает?
Пишет: "Операция неуспешна
Извините, произошла ошибка, попробуйте позже."
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artemiustas
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:23
Кочевник написав:
В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?
Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)
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Flamingo
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:31
Flamingo написав: Кочевник написав:
В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?
Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)
Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:35
clientage написав: Flamingo написав: Кочевник написав:
В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?
Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)
Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику
Кочевнику пока нечего пополнять - он открывать его только собираеЦЦа
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Flamingo
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