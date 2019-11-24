Додано: Пон 25 лис, 2019 13:23

Кочевник написав: В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.

Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $? В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?

Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)