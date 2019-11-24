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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3045304630473048>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:00

Обмен валют не работает

Обмен валют у всех не работает?
Пишет: "Операция неуспешна
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artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:19

artemiustas

смена курса идет ниже 24 :roll:
super_mohito
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:23

  Кочевник написав:В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?

Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:31

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?

Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)

Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:35

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Кочевник написав:В мене поки валюти в ТАСі немає. Хочу внести готівкою.
Спочатку $ в касу на Вікенд, а потім з неї відкривати ощадний в $?

Я именно так и делал - правда по евро. Хотя говорят, что ощадный открыть можно и через экономиста, а потом внести нал через кассу.
Кстати если таки решите пополнять Виику - кассиру в руки карту не давайте - только паспорт - пусть вносит по номеру счета. Иначе если прокатает карту через терминал - деньги на Ощадный в тот же день внести не сможете - они сутки будут висеть недоступными (остаток по карте увеличится, но по счету проведен еще не будет)

Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику :idea:

Кочевнику пока нечего пополнять - он открывать его только собираеЦЦа
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:49

  Flamingo написав:
  clientage написав:Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику :idea:

Кочевнику пока нечего пополнять - он открывать его только собираеЦЦа

Тада нуна срочно найти 24 коп, купить 1 цент и с него открыть таки через ТАС2У валютный Сбер. Кучу времени сэкономится на танцах в отд-и
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:07

Купівля валюти на Вікенд без комісії?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:21

Угу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:40

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  clientage написав:Так лучше через кассу пополнить Сбер, а потом уже скинуть чуток на Виику :idea:

Кочевнику пока нечего пополнять - он открывать его только собираеЦЦа

Тада нуна срочно найти 24 коп, купить 1 цент и с него открыть таки через ТАС2У валютный Сбер. Кучу времени сэкономится на танцах в отд-и

Танцы с переводом гривны, покупкой цента и открытием ощадного в приложении - может занять больше времени, чем девочка в отделении это оформит
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Танцы с переводом гривны, покупкой цента и открытием ощадного в приложении - может занять больше времени, чем девочка в отделении это оформит

ну это в исключительных случаях. как правило все наоборот
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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