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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:48
Re: ТАСКОМБАНК
До дівчинки ще треба дійти. А так, поки доїду, вже юбуде ощадний вікритий.
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:00
Во-во, и сразу в кассу, гордо так, мимо девочки. Ток не забудьте тел с финномером, номер депо на бамажке для кассира и паспорт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
І ще поідкажить, для витрат в доларах, що краще? Велика п`ятірка чи Платівка?
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:06
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?
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