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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3045304630473048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:48

Re: ТАСКОМБАНК

До дівчинки ще треба дійти. А так, поки доїду, вже юбуде ощадний вікритий.
Кочевник
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 16.02.17
Подякував: 190 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:00

  Кочевник написав:До дівчинки ще треба дійти. А так, поки доїду, вже юбуде ощадний вікритий.

Во-во, и сразу в кассу, гордо так, мимо девочки. Ток не забудьте тел с финномером, номер депо на бамажке для кассира и паспорт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29679
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2367 раз.
Подякували: 3431 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

І ще поідкажить, для витрат в доларах, що краще? Велика п`ятірка чи Платівка?
Кочевник
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 16.02.17
Подякував: 190 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:06

  Кочевник написав:І ще поідкажить, для витрат в доларах, що краще? Велика п`ятірка чи Платівка?

За свои с Б5 1% кэшбек. На плативку не помню, или 0,5, или вобще балалайка.
wig
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Повідомлень: 4475
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 291 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?
Кочевник
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 16.02.17
Подякував: 190 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:00

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, кто сталкивался, связь с горячкой ТАСи из-за границы только по e-mail? На сайте банка обозначен только info@tascombank.com.ua и форма обратной связи :?
Какие-нибудь чаты в Вайбере, Ватсаппе, Телеграме существуют? Подскажите, может, недосмотрел, где номера мессенджеров указаны?
В Т2Ю тоже ничего подобного онлайн чату с оператором не нашел
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлень: 955
З нами з: 05.12.08
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Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:08

Re: ТАСКОМБАНК

  wig написав:За свои с Б5 1% кэшбек

несвоїх там нема, кредити у валюті не видають на території України
  Кочевник написав:$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?

неіменну - одразу за наявності пластику у віддленні. Торбіть манагера і паралельно при ньому - ГЛ.
stas_rst
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Повідомлень: 527
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:47

  pharus написав:Коллеги, кто сталкивался, связь с горячкой ТАСи из-за границы только по e-mail? На сайте банка обозначен только info@tascombank.com.ua и форма обратной связи :?
Какие-нибудь чаты в Вайбере, Ватсаппе, Телеграме существуют? Подскажите, может, недосмотрел, где номера мессенджеров указаны?
В Т2Ю тоже ничего подобного онлайн чату с оператором не нашел

1) Для любителів подзвонити у роумінгу є київський номер на сторінці контактів:
+380 (44) 393 25 90
2) Ну і на кожній сторінці сайту з правого боку є можливість викликати вікно чату, натиснувши на плашку "Онлайн Підтримка", але користі від того чату ніякої...
3) Можете тут початититись з представником у ПП - при сприятливому збігу обставин він може навіть спробувати допомогти
4) Не певен, але здається також можна отримати допомогу на ФБ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3777
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