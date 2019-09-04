|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:48
Re: ТАСКОМБАНК
До дівчинки ще треба дійти. А так, поки доїду, вже юбуде ощадний вікритий.
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:00
Во-во, и сразу в кассу, гордо так, мимо девочки. Ток не забудьте тел с финномером, номер депо на бамажке для кассира и паспорт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
І ще поідкажить, для витрат в доларах, що краще? Велика п`ятірка чи Платівка?
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:06
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:00
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, кто сталкивался, связь с горячкой ТАСи из-за границы только по e-mail? На сайте банка обозначен только info@tascombank.com.ua и форма обратной связи
Какие-нибудь чаты в Вайбере, Ватсаппе, Телеграме существуют? Подскажите, может, недосмотрел, где номера мессенджеров указаны?
В Т2Ю тоже ничего подобного онлайн чату с оператором не нашел
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:47
1) Для любителів подзвонити у роумінгу є київський номер на сторінці контактів:
+380 (44) 393 25 90
2) Ну і на кожній сторінці сайту з правого боку є можливість викликати вікно чату, натиснувши на плашку "Онлайн Підтримка", але користі від того чату ніякої...
3) Можете тут початититись з представником у ПП - при сприятливому збігу обставин він може навіть спробувати допомогти
4) Не певен, але здається також можна отримати допомогу на ФБ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:16
Дивився тарифи вищезазначених карткових продуктів. До введення комісій ТАС2Ю у тарифах ТАС2Ю не було жодної згадки про дані послуги, а їх безкоштовність відображалася саме у карткових тарифах. Тепер, фактично, комісії описані у 2-х місцях і одні суперечать іншим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:18
Re: ТАСКОМБАНК
Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
|