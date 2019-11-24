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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:22
frennymay написав:
Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
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Flamingo
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:27
Flamingo написав:
И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Насколько могу судить, там "водораздел" в районе 8 утра...
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:29
В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?
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Кочевник
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:31
Кочевник написав:
В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?
Якщо не зможуть...то новий відкриють.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:46
ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...
если Вы гасили со своей карты на карту жены, то это всё лирика ...
это п2п - его проведут по счёту только завтра
такшо у всё ещё есть шанс найти рабочий терминал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:47
Кочевник написав:
В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?
смогут
только берити фин номер
через смс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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