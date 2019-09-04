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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3046304730483049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:22

  frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?

Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:27

  Flamingo написав:И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше

Насколько могу судить, там "водораздел" в районе 8 утра... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:29

Re: ТАСКОМБАНК

В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:31

  Кочевник написав:В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?

Якщо не зможуть...то новий відкриють. :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:46

  ukrprom2014 написав:uaprofi
В ТАС2 U видно что на карте кредит загасился, но "сумма к погашению" еще висит.
Наверно таки придется топать к терминалу с 50ю гривнами...


если Вы гасили со своей карты на карту жены, то это всё лирика ...
это п2п - его проведут по счёту только завтра
такшо у всё ещё есть шанс найти рабочий терминал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:47

  Кочевник написав:В "чужому" відділенні зможуть попоовнити мій ощадний?

смогут
только берити фин номер
через смс
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:50

  klug написав:
  sauvignon написав:
  klug написав:Що цікаво, на сайті зараз висять ще весняні тарифи, і, згідно цих тарифів, переказ між картками (ТАС2Ю) у межах банку та навіть за межі банку з Платівки та WC безкоштовний. ТАСі саме час викликати Пляку.

Ви точно ті тарифи дивитесь?
Введено в дію з 04.09.2019 року

Дивився тарифи вищезазначених карткових продуктів. До введення комісій ТАС2Ю у тарифах ТАС2Ю не було жодної згадки про дані послуги, а їх безкоштовність відображалася саме у карткових тарифах. Тепер, фактично, комісії описані у 2-х місцях і одні суперечать іншим.

Не суперечать, а доповнюють: в тарифах карткових продуктів йдеться про комісію картки, а в тарифах TAS2U - про комісію сервісу.
Тобто загальна дорівнюватиме цим двом комісіям, все просто.
sauvignon
 
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