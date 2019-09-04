frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
klug написав:Що цікаво, на сайті зараз висять ще весняні тарифи, і, згідно цих тарифів, переказ між картками (ТАС2Ю) у межах банку та навіть за межі банку з Платівки та WC безкоштовний. ТАСі саме час викликати Пляку.
Дивився тарифи вищезазначених карткових продуктів. До введення комісій ТАС2Ю у тарифах ТАС2Ю не було жодної згадки про дані послуги, а їх безкоштовність відображалася саме у карткових тарифах. Тепер, фактично, комісії описані у 2-х місцях і одні суперечать іншим.
Не суперечать, а доповнюють: в тарифах карткових продуктів йдеться про комісію картки, а в тарифах TAS2U - про комісію сервісу. Тобто загальна дорівнюватиме цим двом комісіям, все просто.