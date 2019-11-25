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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3047304830493050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 01:05

  логан1919 написав:
  Кочевник написав:$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?

150 грн? За что?! Бесплатно недавно делали. Абсолютно без проблем. Только неделю ждал, т.к сказали в5 только именные.. Донецкая обл.


возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги

З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 07:45

Re: ТАСКОМБАНК

Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:05

  Кочевник написав:Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.

у квітні робив Б5 долар іменну без чіпа , чекав 7 днів рівно. Гривневу дали одразу неіменну, без чіпа.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:02

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:11

  Boundless написав:Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?

С комиссией. Пеереведите на валютный Ощадник и снимайте с него
Faceless
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Модератор
 
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  #<1 ... 3047304830493050
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