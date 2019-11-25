возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги
З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:05
возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги
З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 07:45
Re: ТАСКОМБАНК
Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:05
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:02
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?
.......
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:11
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