возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги
З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:05
возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги
З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 07:45
Re: ТАСКОМБАНК
Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:05
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:02
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?
.......
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:11
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:45
Вот вчера только разбирался в личке с офпредом (надо отдать должное, он сам вышел на связь) по поводу сумм погашения по Б5 за октябрь - была нестыковка, причиной которой оказался факт проведения в октябре всех операций за 5 последних дней сентября. Ладно выходные, но оказалось, что 3 полноценных рабочих дня в конце месяца - этого было недостаточно, чтобы провести операции тем же месяцем. При том, что в конце сентября это были операции в Украине, а не за границей. И по этой логике даже завтрашние операции по кредиткам ТАСи могут быть проведены по счетам уже в декабре. А пятничные 100% будут с декабрьскими проводками.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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