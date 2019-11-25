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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:05
логан1919 написав: Кочевник написав:
$ Б5 зараз безкоштовно не оформити? Треба відлистати 150 грн?
150 грн? За что?! Бесплатно недавно делали. Абсолютно без проблем. Только неделю ждал, т.к сказали в5 только именные.. Донецкая обл.
возможно человек с чипом хочет, с чипом теперя за деньги
З.Ы.
хотя гдето была инфа что платёжные системы рекомендовали банкам не выпускать карты только с магнитной паласой ... значит скоро будет всё только чип )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Вів 26 лис, 2019 07:45
Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.
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Кочевник
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:05
Кочевник написав:
Безкоштовно - то була акція, яка вже закінчилася.
у квітні робив Б5 долар іменну без чіпа , чекав 7 днів рівно. Гривневу дали одразу неіменну, без чіпа.
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stas_rst
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:02
Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?
.......
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Boundless
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:11
Boundless написав:
Подскажите, доллар с викенда в кассе снимается без коммисии?
С комиссией. Пеереведите на валютный Ощадник и снимайте с него
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Faceless
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:45
Flamingo написав: frennymay написав:
Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Вот вчера только разбирался в личке с офпредом (надо отдать должное, он сам вышел на связь) по поводу сумм погашения по Б5 за октябрь - была нестыковка, причиной которой оказался факт проведения в октябре всех операций за 5
последних дней сентября. Ладно выходные, но оказалось, что 3 полноценных рабочих дня в конце месяца - этого было недостаточно, чтобы провести операции тем же месяцем. При том, что в конце сентября это были операции в Украине, а не за границей. И по этой логике даже завтрашние операции по кредиткам ТАСи могут быть проведены по счетам уже в декабре. А пятничные 100% будут с декабрьскими проводками.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 26 лис, 2019 19:14
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по покупкам на Розетке с Большой пятёрки Тас кешбек не платит?
Делал крупную покупку на несколько десятков тысяч, кешбек не выплатили. Можно ли как-то выбить?
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Andrew75
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Додано: Вів 26 лис, 2019 19:24
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по покупкам на Розетке с Большой пятёрки Тас кешбек не платит?
Делал крупную покупку на несколько десятков тысяч, кешбек не выплатили. Можно ли как-то выбить?
Вы платили при получении в магазине Розетки? Про кешбек обычно сразу в СМС упоминается (если информирование не выключено). Видимо ту кассу с терминалом "покращили", скажите где отоваривались детальнее, чтобы остальные знали.
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Slx
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Додано: Вів 26 лис, 2019 19:34
Slx написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по покупкам на Розетке с Большой пятёрки Тас кешбек не платит?
Делал крупную покупку на несколько десятков тысяч, кешбек не выплатили. Можно ли как-то выбить?
Вы платили при получении в магазине Розетки? Про кешбек обычно сразу в СМС упоминается (если информирование не выключено). Видимо ту кассу с терминалом "покращили", скажите где отоваривались детальнее, чтобы остальные знали.
Покупал на сайте Розетки, там же и платил сразу. Пришло такое смс: "31 882.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA..."
Я обратил внимание, что смс не стандартное, но думал, потом кешбек начислят. Не начислили.
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Andrew75
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Додано: Вів 26 лис, 2019 19:44
Andrew75 написав: Slx написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по покупкам на Розетке с Большой пятёрки Тас кешбек не платит?
Делал крупную покупку на несколько десятков тысяч, кешбек не выплатили. Можно ли как-то выбить?
Вы платили при получении в магазине Розетки? Про кешбек обычно сразу в СМС упоминается (если информирование не выключено). Видимо ту кассу с терминалом "покращили", скажите где отоваривались детальнее, чтобы остальные знали.
Покупал на сайте Розетки, там же и платил сразу. Пришло такое смс: "31 882.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA..."
Я обратил внимание, что смс не стандартное, но думал, потом кешбек начислят. Не начислили.
ТАС не платит кешбек по операциям с предавторизацией, стучитесь на горячую линию - может выплатят.
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antey718
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