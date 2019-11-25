Додано: Вів 26 лис, 2019 17:45

Flamingo написав: frennymay написав: Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні? Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?

Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше

Вот вчера только разбирался в личке с офпредом (надо отдать должное, он сам вышел на связь) по поводу сумм погашения по Б5 за октябрь - была нестыковка, причиной которой оказался факт проведения в октябре всех операций за 5последних дней сентября. Ладно выходные, но оказалось, что 3 полноценных рабочих дня в конце месяца - этого было недостаточно, чтобы провести операции тем же месяцем. При том, что в конце сентября это были операции в Украине, а не за границей. И по этой логике даже завтрашние операции по кредиткам ТАСи могут быть проведены по счетам уже в декабре. А пятничные 100% будут с декабрьскими проводками.