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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:52
antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:58
Тася очень плохо авторизует розетку по транзакциям через сайт. Отпишите в личку оф. преду, объясните суть вопроса - обычно оф. пред. решает проблему сам. Ну во всяком случае мне, точнее моему мужу весной он помог. Можете параллельно обратиться в КЦ - только будьте понастойчивей. В любом случае ваша покупка на Розетке подпадает под правила начисления кб и не ваша проблема, что тася не может обработать их в авторежиме. Пусть тогда отпарсят вручную
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