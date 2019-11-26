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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3048304930503051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:52

antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:58

  Andrew75 написав:
  Slx написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, по покупкам на Розетке с Большой пятёрки Тас кешбек не платит?
Делал крупную покупку на несколько десятков тысяч, кешбек не выплатили. Можно ли как-то выбить?

Вы платили при получении в магазине Розетки? Про кешбек обычно сразу в СМС упоминается (если информирование не выключено). Видимо ту кассу с терминалом "покращили", скажите где отоваривались детальнее, чтобы остальные знали.

Покупал на сайте Розетки, там же и платил сразу. Пришло такое смс: "31 882.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA..."
Я обратил внимание, что смс не стандартное, но думал, потом кешбек начислят. Не начислили.

Тася очень плохо авторизует розетку по транзакциям через сайт. Отпишите в личку оф. преду, объясните суть вопроса - обычно оф. пред. решает проблему сам. Ну во всяком случае мне, точнее моему мужу весной он помог. Можете параллельно обратиться в КЦ - только будьте понастойчивей. В любом случае ваша покупка на Розетке подпадает под правила начисления кб и не ваша проблема, что тася не может обработать их в авторежиме. Пусть тогда отпарсят вручную :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:09

  Andrew75 написав:кешбек начислят.

Аналогичную смс получаю при покупках на Ватсонс онлайн. После проведения по счету звонком на КЦ составляется заявка на выплату кешбека и на следующий день выплачивают
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:19

vollena71 что уже так улучшили? :) В моём случае в начале лета решение вопроса заняло 10-12 дней, но это было на розетке.
Молчунъ
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20

  Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?

У меня была похожая ситуация, только не с розеткой, а при покупке билетов на самолет. Сумма как и у вас "кругленькая" - больше месяца тянули с решением вопроса по моему обращению, но в итоге все выплатили
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:но в итоге все выплатили

а якщо б не звертались?
так що тема зрозуміла,
всіх хочуть "кушати"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:26

  Andrew75 написав:Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.

По-моему проще и быстрее звонить.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:40

  Vorlon написав:
  Andrew75 написав:Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.

По-моему проще и быстрее звонить.

Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:16

Re: ТАСКОМБАНК

Мне на мое обращение с предложениями на мыло спасибо не сказали, то есть не подтвердили что оно хоть прочитано, так что тоже +1 на звонок в КЦ или представителю. На форуме во всех темах только и читаешь "А тут с предавторизацией как в ТАСе, что на викенд не наливали до звонка?".

Я то думал, что в сегодняшней ситуации разговор не про 1%, а про 2% "продуктовых".
Slx
 
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