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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:52
antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:58
Тася очень плохо авторизует розетку по транзакциям через сайт. Отпишите в личку оф. преду, объясните суть вопроса - обычно оф. пред. решает проблему сам. Ну во всяком случае мне, точнее моему мужу весной он помог. Можете параллельно обратиться в КЦ - только будьте понастойчивей. В любом случае ваша покупка на Розетке подпадает под правила начисления кб и не ваша проблема, что тася не может обработать их в авторежиме. Пусть тогда отпарсят вручную
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:09
Аналогичную смс получаю при покупках на Ватсонс онлайн. После проведения по счету звонком на КЦ составляется заявка на выплату кешбека и на следующий день выплачивают
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Додано: Вів 26 лис, 2019 20:18
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:19
vollena71 что уже так улучшили? В моём случае в начале лета решение вопроса заняло 10-12 дней, но это было на розетке.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20
У меня была похожая ситуация, только не с розеткой, а при покупке билетов на самолет. Сумма как и у вас "кругленькая" - больше месяца тянули с решением вопроса по моему обращению, но в итоге все выплатили
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04
Re: ТАСКОМБАНК
а якщо б не звертались?
так що тема зрозуміла,
всіх хочуть "кушати"
+50грн !
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:26
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:40
Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
Додано: Вів 26 лис, 2019 22:16
Re: ТАСКОМБАНК
Мне на мое обращение с предложениями на мыло спасибо не сказали, то есть не подтвердили что оно хоть прочитано, так что тоже +1 на звонок в КЦ или представителю. На форуме во всех темах только и читаешь "А тут с предавторизацией как в ТАСе, что на викенд не наливали до звонка?".
Я то думал, что в сегодняшней ситуации разговор не про 1%, а про 2% "продуктовых".
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