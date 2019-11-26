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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 23:58
antey718 написав:
ТАС не платит кешбек по операциям с предавторизацией, стучитесь на горячую линию - может выплатят.
Платит, но только после обращения на ГЛ.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 01:12
Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось
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