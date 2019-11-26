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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3049305030513052

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:58

  antey718 написав:ТАС не платит кешбек по операциям с предавторизацией, стучитесь на горячую линию - может выплатят.

Платит, но только после обращения на ГЛ.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 01:12

Re: ТАСКОМБАНК

Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось
Faceless
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  #<1 ... 3049305030513052
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