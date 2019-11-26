Flamingo написав: Vorlon написав: Andrew75 написав:
Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.
По-моему проще и быстрее звонить.
Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост