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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 23:58
antey718 написав:
ТАС не платит кешбек по операциям с предавторизацией, стучитесь на горячую линию - может выплатят.
Платит, но только после обращения на ГЛ.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 01:12
Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось
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Додано: Сер 27 лис, 2019 06:07
Flamingo написав: Vorlon написав: Andrew75 написав:
Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.
По-моему проще и быстрее звонить.
Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:27
Обнаружил в тас2ю, что 23 числа сняли какую-то комиссию "за користування власними та кредитными коштами" в размере 100 с копейками грн- что это может быть? У меня только В5, вроде никаких комиссий не должно быть...
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Rack
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:29
sens
всегда писал им только на мейл /пару раз правда звонил/ срок решение через мейл был около 30 дней
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:30
uaprofi написав:sens
всегда писал им только на мейл /пару раз правда звонил/ срок решение через мейл был около 30 дней
Я и написал про собственный опыт!
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sens
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:30
Rack
п2п было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:45
sens написав: Flamingo написав:
Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост
Розмір кешбеку не виправдовує затрачені зусилля. Краще заплатити карткою безпроблемного банку.
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Кочевник
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