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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3050305130523053>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:58

  antey718 написав:ТАС не платит кешбек по операциям с предавторизацией, стучитесь на горячую линию - может выплатят.

Платит, но только после обращения на ГЛ.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 01:12

Re: ТАСКОМБАНК

Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:07

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Andrew75 написав:Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.

По-моему проще и быстрее звонить.

Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:27

Что за комиссия

Обнаружил в тас2ю, что 23 числа сняли какую-то комиссию "за користування власними та кредитными коштами" в размере 100 с копейками грн- что это может быть? У меня только В5, вроде никаких комиссий не должно быть...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:29

sens
всегда писал им только на мейл /пару раз правда звонил/ срок решение через мейл был около 30 дней
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:30

  uaprofi написав:sens
всегда писал им только на мейл /пару раз правда звонил/ срок решение через мейл был около 30 дней

Я и написал про собственный опыт!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:30

Rack

п2п было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:45

  sens написав:
  Flamingo написав:Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост

Розмір кешбеку не виправдовує затрачені зусилля. Краще заплатити карткою безпроблемного банку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:30

[quote="4803641:Rack"]Обнаружил в тас2ю, что 23 числа сняли какую-то комиссию "за користування власними та кредитными коштами" в размере 100 с копейками грн- что это может быть? У меня только В5, вроде никаких комиссий не должно быть...[/q
Страховка?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:30

На iHerb пудрой нормально платиться?
mihasik
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