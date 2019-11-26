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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3050305130523053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:46

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iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:56

  Faceless написав:
Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось

А овердрафт з дебетного рахунку Вікенда повернули?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:16

  Vorlon написав:
  Andrew75 написав:Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.

По-моему проще и быстрее звонить.

Да, позвонил по телефону, зарегистрировали заявку. Через час где-то перезвонили, что кешбек начислен. Проверил, действительно начислен. Так что по телефону довольно быстро получилось решить вопрос.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:17

  Кочевник написав:
  sens написав:
  Flamingo написав:Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост

Розмір кешбеку не виправдовує затрачені зусилля. Краще заплатити карткою безпроблемного банку.

Ок,вопрос в сумме или принципе,или неквалифицированной работе поддержки? Описал по сути,когда речь зашла о необходимости зафиксировать и обосновать. Может мы говорим о разных вопросах и суммах и также целях?
никому не верю
sens
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