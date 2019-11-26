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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:46
mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
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Amid
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:56
Faceless написав:
Andrew75 написав:antey718 А у кого-нибудь был такой опыт? Удавалось по такому обращению выбить кешбек?
Удалось
А овердрафт з дебетного рахунку Вікенда повернули?
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:16
Vorlon написав: Andrew75 написав:
Спасибо всем за помощь. Написал на сайте банке в раздел "Обратная связь". Посмотрю, что получится.
По-моему проще и быстрее звонить.
Да, позвонил по телефону, зарегистрировали заявку. Через час где-то перезвонили, что кешбек начислен. Проверил, действительно начислен. Так что по телефону довольно быстро получилось решить вопрос.
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Andrew75
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:17
Кочевник написав: sens написав: Flamingo написав:
Полностью поддерживаю. "обратная связь" на сайте - "то таке". Пусть горячка по вашему запросу создают заявку и если не решат вопрос в течении 2-3 дней - начинать периодически позванивать и уточнять состояние рассмотрения заявки.
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост
Розмір кешбеку не виправдовує затрачені зусилля. Краще заплатити карткою безпроблемного банку.
Ок,вопрос в сумме или принципе,или неквалифицированной работе поддержки? Описал по сути,когда речь зашла о необходимости зафиксировать и обосновать. Может мы говорим о разных вопросах и суммах и также целях?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:24
sens написав: Кочевник написав: sens написав:
из собственного опыта и по-другому вопросу,обязательно регистрировать обращение на гарячей линии с указанием номера обращения и того кто составил ( номер+имя ), далее на мыло ,желательно с указанного в анкете и там же предоставить идентифицирующие вас данные,и затем распечатываете письмо на бумаге ,где видно время написания и в отделении письменное обращение ,куда вкладываете письменную копию . у телефонного обращения срок отзыва 3-6 дней , у письменного 30, на мыло не отвечают ,но в случае обоснованного обращения все 3 обращения понадобятся - увы это время,а нынешним *комформистам* доступно только лайкнуть или максимум написать пост
Розмір кешбеку не виправдовує затрачені зусилля. Краще заплатити карткою безпроблемного банку.
Ок,вопрос в сумме или принципе,или неквалифицированной работе поддержки? Описал по сути,когда речь зашла о необходимости зафиксировать и обосновать. Может мы говорим о разных вопросах и суммах и также целях?
Я вже неодноразово піднімав. Мені за купівлю з попередньою авторизацією заблокували суму з кредитного ліміту, потім загнали Вікед в овердрафт. Я швидко загасився. А ось розблоковувати суму купівлі з кредліміту відмовляються досі. І Даша обіцяла розібратися, і представник, і навіть три рази звертався в підтримку. І раз у відділенні був, брав виписку. Шаблонна відповідь - "ти тупий, в нас все добре". А те, що обсяг використаного ліміту не сходиться з сумою витрат... То мелють всякою єрундою. Мені ця епопея за три місяці надоїла. Часу і зусиль з`їлося більше ніж віртуального бонусу. Тому я тепер знаю, ТАЗік виключно для офлайна і комуналі в інтернеті (себто все без попередньої авторизації).
А після цього Вікенд вирішили взагалі закрити.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:41
Amid написав:mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
Спасибо! Оплатил моней.
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mihasik
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:53
uaprofi написав:Rack
п2п было?
нет,только гасил кредитную задолженность с мони...
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Rack
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:55
mihasik написав: Rack написав:
Обнаружил в тас2ю, что 23 числа сняли какую-то комиссию "за користування власними та кредитными коштами" в размере 100 с копейками грн- что это может быть? У меня только В5, вроде никаких комиссий не должно быть...[/q
Страховка?
Совсем за нее забыл ...а что там больше ста грн сумма? Как то не интересно выходит,кэшбек весь ушел на эту сумму,если это конечно она
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Rack
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:04
Начал копаться дальше-нашел еще одно такое списание-это каждый раз при покупке валюты -это что,выходит что если я покупаю валюту с кредитных,задним числом комиссия начисляется? В процессе покупки ничего не снимало,обнаружил случайно уже потом...
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Rack
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:08
Rack написав:
Начал копаться дальше-нашел еще одно такое списание-это каждый раз при покупке валюты -это что,выходит что если я покупаю валюту с кредитных,задним числом комиссия начисляется? В процессе покупки ничего не снимало,обнаружил случайно уже потом...
С кредитных точно есть комиссия при покупке валюты. И, по-моему, весьма некислая - 4%...
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Anadonta
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