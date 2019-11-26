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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:11
Rack написав:
если я покупаю валюту с кредитных,задним числом комиссия начисляется
Це комсомольські внески.
Комса вона така.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17
Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.
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Rack
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:21
Rack написав:
Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.
Да, обидно.
А по вике,вроде, не даёт купить с кредитных.
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mihasik
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:27
Rack написав:
Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.
Для купівлі потрібно тільки валютні В5.
Купляти можна з Платівки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:13
mihasik написав: Rack написав:
Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.
Да, обидно.
А по вике,вроде, не даёт купить с кредитных.
По Вике с кредитных валюту купить нельзя!
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Fylhtq
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