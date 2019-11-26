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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3051305230533054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Rack написав:если я покупаю валюту с кредитных,задним числом комиссия начисляется

Це комсомольські внески. :)
Комса вона така.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:17

Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:21

  Rack написав:Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.

Да, обидно.
А по вике,вроде, не даёт купить с кредитных.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:27

  Rack написав:Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.

Для купівлі потрібно тільки валютні В5.
Купляти можна з Платівки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:13

  mihasik написав:
  Rack написав:Блин,ведь не хотел этого кредитного лимита,обидно что это уже потом только в отчете отображается,даже в смс только чистая сумма по обмену ,никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.

Да, обидно.
А по вике,вроде, не даёт купить с кредитных.

По Вике с кредитных валюту купить нельзя!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Rack написав:никаких намеков на комиссию...сволочи! И нет никаких данных что это за списание.

тарифи карток перечитайте ... за кредитні практично усі банки беруть коміс при обміні і знятті.
комісу нема тільки при розрахунку в терміналах і оплаті через і-нет (не завжди і не на все)
stas_rst
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  #<1 ... 3051305230533054
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