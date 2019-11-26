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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3052305330543055 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 187 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 31 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 44 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 187 Додано: Сер 27 лис, 2019 21:34 Re: ТАСКОМБАНК Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.

На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить? Slx Повідомлень: 313 З нами з: 23.07.18 Подякував: 91 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 21:45 Slx написав: Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.

На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить? Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?

У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло. У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло. Flamingo

Повідомлень: 3359 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 21:50 Slx

У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с) Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала.

Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить. У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с)Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала.Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить. she_ne_investor Повідомлень: 2534 З нами з: 23.09.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3052305330543055 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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