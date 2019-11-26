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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3052305330543055

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:34

Re: ТАСКОМБАНК

Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
Slx
 
Повідомлень: 313
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:45

  Slx написав:Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?

У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:50

Slx
У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с) :mrgreen: Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала.
Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить.
she_ne_investor
 
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  #<1 ... 3052305330543055
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